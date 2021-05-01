Важливе. Марш за СС. Тарифи в Украине. Питин и Зеленский

Сьогодні, 1 травня, о 13:00 на телеканалі НАШ прем'єра нового шоу "ШЕВЧУК" з нашою новою ведучою Ланою Шевчук.

Як і чому з сучасної політики зникло найважливіше - цінність людського життя? І чого варта політика без людини - дізнаєтеся вже в цю суботу.

Гості студії:

— Кірш Олександр, народний депутат України VIII скл.;

— Фролов Павло, народний депутат, фракція «Слуга народу»;

— Плотніков Олексій, заслужений економіст України, народний депутат України V-VI скл.;

— Маркосян Олена, політичний експерт;

— Смірнов Ростислав, експерт Українського інституту майбутнього;

— Рибак Іван, народний депутат України VIII скл.

Смотрите онлайн НАШ ПРЕМЬЕРА нового ток-шоу "ШЕВЧУК" (1 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.