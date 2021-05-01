НАШ - ПРЕМЬЕРА нового ток-шоу "ШЕВЧУК" (1 Мая 2021)
Опубликовано: 1 Мая 2021
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Сьогодні, 1 травня, о 13:00 на телеканалі НАШ прем'єра нового шоу "ШЕВЧУК" з нашою новою ведучою Ланою Шевчук.
Як і чому з сучасної політики зникло найважливіше - цінність людського життя? І чого варта політика без людини - дізнаєтеся вже в цю суботу.
Гості студії:
— Кірш Олександр, народний депутат України VIII скл.;
— Фролов Павло, народний депутат, фракція «Слуга народу»;
— Плотніков Олексій, заслужений економіст України, народний депутат України V-VI скл.;
— Маркосян Олена, політичний експерт;
— Смірнов Ростислав, експерт Українського інституту майбутнього;
— Рибак Іван, народний депутат України VIII скл.
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