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НАШ. ПРЕМЬЕРА нового ток-шоу "ШЕВЧУК" 01.05.2021

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НАШ 01.05.2021. ПРЕМЬЕРА нового ток-шоу "ШЕВЧУК"
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НАШ - ПРЕМЬЕРА нового ток-шоу "ШЕВЧУК" (1 Мая 2021)

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Опубликовано: 1 Мая 2021

Сьогодні, 1 травня, о 13:00 на телеканалі НАШ прем'єра нового шоу "ШЕВЧУК" з нашою новою ведучою Ланою Шевчук.

Як і чому з сучасної політики зникло найважливіше - цінність людського життя? І чого варта політика без людини - дізнаєтеся вже в цю суботу.

 

Гості студії:
— Кірш Олександр, народний депутат України VIII скл.;   
— Фролов Павло, народний депутат, фракція «Слуга народу»; 
— Плотніков Олексій, заслужений економіст України, народний депутат України V-VI скл.;  
— Маркосян Олена, політичний експерт; 
— Смірнов Ростислав, експерт Українського інституту майбутнього;  
— Рибак Іван, народний депутат України  VIII скл.

 

Смотрите онлайн НАШ ПРЕМЬЕРА нового ток-шоу "ШЕВЧУК" (1 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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