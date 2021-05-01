Телеканал Дождь - Либеральная речь патриарха Кирилла. Демонстрация КПРФ на Красной площади (1 Мая 2021)
Опубликовано: 1 Мая 2021
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Утром 1 мая на Красной площади началась акция лево-патриотических сил, посвященная Дню международной солидарности трудящихся. На Манежной площади собрались около двух тысяч человек. Туда стянули полицейских.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег власти всех мастей в перерождение в полноценную «тиранию» и исключил возможность участия церкви в политической жизни страны на любой из сторон.
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