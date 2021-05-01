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Дождь. Либеральная речь патриарха Кирилла. Демонстрация КПРФ на Красной площади 01.05.2021

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Телеканал Дождь 01.05.2021. Либеральная речь патриарха Кирилла. Демонстрация КПРФ на Красной площади
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Телеканал Дождь - Либеральная речь патриарха Кирилла. Демонстрация КПРФ на Красной площади (1 Мая 2021)

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Опубликовано: 1 Мая 2021

Утром 1 мая на Красной площади началась акция лево-патриотических сил, посвященная Дню международной солидарности трудящихся. На Манежной площади собрались около двух тысяч человек. Туда стянули полицейских. 

 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег власти всех мастей в перерождение в полноценную «тиранию» и исключил возможность участия церкви в политической жизни страны на любой из сторон.

 

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