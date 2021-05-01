Навальный - экстремист. Пришли за всеми. Россия готовится к войнам. Третья волна коронавируса

Взрывы, ГРУ и «Новичок»: с чего начался дипломатический скандал России с Чехией и Болгарией

Список врагов Путина. Как президент разделил мир на своих и чужих

Утром 1 мая на Красной площади началась акция лево-патриотических сил, посвященная Дню международной солидарности трудящихся. На Манежной площади собрались около двух тысяч человек. Туда стянули полицейских.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег власти всех мастей в перерождение в полноценную «тиранию» и исключил возможность участия церкви в политической жизни страны на любой из сторон.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Либеральная речь патриарха Кирилла. Демонстрация КПРФ на Красной площади (1 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.