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Церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла является выдающимся памятником русской церковной архитектуры конца XIX века. Съёмочной группе выпала возможность не только снять процесс реставрации, но и запечатлеть реальные истории прихожан, проникнуть в святая-святых и стать частью церковной жизни этого храма.

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