Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Храм. Фильм Александра Соловьёва 01.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 01.05.2021. Храм. Фильм Александра Соловьёва
01.05.2021 01.05.2021 01.05.2021 30.04.2021 30.04.2021 30.04.2021 30.04.2021 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Храм. Фильм Александра Соловьёва (1 Мая 2021)

223 просмотра
9
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 1 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла является выдающимся памятником русской церковной архитектуры конца XIX века. Съёмочной группе выпала возможность не только снять процесс реставрации, но и запечатлеть реальные истории прихожан, проникнуть в святая-святых и стать частью церковной жизни этого храма.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Храм. Фильм Александра Соловьёва (1 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу