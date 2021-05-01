Евросоюз не может ни отключить России от SWIFT, ни остановить «Северный поток 2», ни сделать ещё что-нибудь весомое против клятых русских – признал глава дипломатии Евросоюза. Этим рушащим маня-мирок евроукров признанием верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на влажные мечты отборных русофобов из Европарламента.

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