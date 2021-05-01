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Центральное телевидение 01.05.2021

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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым 01.05.2021
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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым (1 Мая 2021)

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Центральное телевидение
Центральное телевидение
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Опубликовано: 1 Мая 2021

Ведущие: Вадим Такменёв

Неужели Байден это сегодняшний Ленин? Каков план у Байдена по раскулачиванию США? Можно ли говорить о коммунистической угрозе со стороны Америки? Секретные предсказания, кто и с какой целью разбрасывает перед человечеством загадки, на которые не способна дать ответ современная наука? Как бродячие собаки стали бичом российских городов? Почему в Индии произошел резкий скачок заболевших коронавирусом, да такой, что погребальные костры горят круглосуточно? Какие меры нужно принять, чтобы такой сценарий не произошел в России?

 

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