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Дождь. «Спецслужбам интересно, что есть у Павлова»: жена адвоката об обысках и деле против мужа 01.05.2021

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Телеканал Дождь 01.05.2021. «Спецслужбам интересно, что есть у Павлова»: жена адвоката об обысках и деле против мужа
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Телеканал Дождь - «Спецслужбам интересно, что есть у Павлова»: жена адвоката об обысках и деле против мужа (1 Мая 2021)

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Опубликовано: 1 Мая 2021

Почти четыре тысячи человек подписали размещенную на сайте change.org петицию с требованием прекратить уголовное преследование адвоката, юриста «Команды 29» Ивана Павлова. Накануне Басманный суд Москвы запретил ему общаться со свидетелями по уголовному делу — Павлов защищает интересы журналисты Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, — а также отправлять и получать почту и телеграммы, говорить по телефону и выходить в интернет.

 

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