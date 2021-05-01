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Список врагов Путина. Как президент разделил мир на своих и чужих

Почти четыре тысячи человек подписали размещенную на сайте change.org петицию с требованием прекратить уголовное преследование адвоката, юриста «Команды 29» Ивана Павлова. Накануне Басманный суд Москвы запретил ему общаться со свидетелями по уголовному делу — Павлов защищает интересы журналисты Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, — а также отправлять и получать почту и телеграммы, говорить по телефону и выходить в интернет.

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