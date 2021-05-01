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В Москве на Манежной площади представители левых сил провели первомайскую демонстрацию. В ней приняли участие около 300 человек, они прошли небольшим шествием, возложив цветы к Вечному огню, памятникам маршалу Жукову и Карлу Марксу. Мероприятие в целом прошло мирно — полиция просила участников лишь соблюдать социальную дистанцию.

Однако еще до начала демонстрации лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов был задержан за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Также в шествии участвовал глава КПРФ Геннадий Зюганов, в своей речи он процитировал саратовскую пенсионерку, раскритиковавшую Вячеслава Володина — разговор попал на трансляцию соратников спикера Госдумы, когда тот прогуливался по родному городу.

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