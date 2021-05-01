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Время Белковского. Белый дом против евреев. Новый срок Навальному? Улица Лужкова 01.05.2021

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Время Белковского 01.05.2021. Белый дом против евреев. Новый срок Навальному? Улица Лужкова
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Время Белковского - Белый дом против евреев. Новый срок Навальному? Улица Лужкова (1 Мая 2021)

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Время Белковского
Время Белковского
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Опубликовано: 2 Мая 2021

Ведущие: Станислав Белковский

КАК НАМ ПЛАТИТ ВЛАДИМИР ПУТИН. НОВЫЙ СРОК ДЛЯ АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО. СПЕЦОПЕРАЦИЯ «БАЙКАЛ – ЮЖНЫЙ ПОТОК».
Из важного.
- Отними и ребёнка, и друга.
- Как и куда вернётся Юрий Лужков.
- Кем станет Сергей Собянин в 2023 году.
- Превратят ли Москву в федеральную территорию – столичный округ, управляемый непосредственно Кремлём.
- Кто придёт на смену Сергею Собянину. Три кандидата на пост мэра Москвы.
- Возможный пакт гг Собянина - Ковальчуков и его параметры.
- Антисемитизм в правительстве Михаила Мишустина.
- (Меж)религиозный конфликт в правительстве Михаила Мишустина.
- Раздвоение личности против Михаила Мишустина.
- Станет ли Сергей Шойгу мегагубернатором?
- Новый срок – три года - для Алексея Навального. 
- 200 русских фантастов на сундук донецкого мертвеца.
- «Росатом» как (эпи)центр внутренней и внешней РФ-политики.
- «Росатом» и тайные пружины скандала в Чехии.
- Опасные связи Владимира Зеленского с гг Ковальчуками.
- Опасные связи Никола Пашиняна с гг Ковальчуками.
- Роковая встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом: Вена или Рим?
- Роль Папы Римского Франциска в разрядке международной напряжённости.
- Константин Хабенский как будущий руководитель Московского Художественного театра, единого и объединенного.
- Константин Хабенский - спецпредставитель Владимира Путина по разрядке международной напряжённости?

-  Зелёное время. Качество среды обитания против экономического роста.
- Зелёное время. Как нам быть с Аналеной Бербок?
- Зелёное время. Как нам прорваться сквозь санкции США и Евросоюза.
- Зелёное время. Вальпургиева ночь, или Шаги Командора.
- 2 млн руб с Михаила Мишустина.
- ИИ Настоящий – залог развития и процветания Еврейской АО.
- 1 млн руб с Владимира Путина.
- Спецоперация «Байкал, или Южный поток».
- Владимир Зеленский, чёрная красавица и король Карл XVI Густав.

 

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