КАК НАМ ПЛАТИТ ВЛАДИМИР ПУТИН. НОВЫЙ СРОК ДЛЯ АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО. СПЕЦОПЕРАЦИЯ «БАЙКАЛ – ЮЖНЫЙ ПОТОК».

Из важного.

- Отними и ребёнка, и друга.

- Как и куда вернётся Юрий Лужков.

- Кем станет Сергей Собянин в 2023 году.

- Превратят ли Москву в федеральную территорию – столичный округ, управляемый непосредственно Кремлём.

- Кто придёт на смену Сергею Собянину. Три кандидата на пост мэра Москвы.

- Возможный пакт гг Собянина - Ковальчуков и его параметры.

- Антисемитизм в правительстве Михаила Мишустина.

- (Меж)религиозный конфликт в правительстве Михаила Мишустина.

- Раздвоение личности против Михаила Мишустина.

- Станет ли Сергей Шойгу мегагубернатором?

- Новый срок – три года - для Алексея Навального.

- 200 русских фантастов на сундук донецкого мертвеца.

- «Росатом» как (эпи)центр внутренней и внешней РФ-политики.

- «Росатом» и тайные пружины скандала в Чехии.

- Опасные связи Владимира Зеленского с гг Ковальчуками.

- Опасные связи Никола Пашиняна с гг Ковальчуками.

- Роковая встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом: Вена или Рим?

- Роль Папы Римского Франциска в разрядке международной напряжённости.

- Константин Хабенский как будущий руководитель Московского Художественного театра, единого и объединенного.

- Константин Хабенский - спецпредставитель Владимира Путина по разрядке международной напряжённости?

- Зелёное время. Качество среды обитания против экономического роста.

- Зелёное время. Как нам быть с Аналеной Бербок?

- Зелёное время. Как нам прорваться сквозь санкции США и Евросоюза.

- Зелёное время. Вальпургиева ночь, или Шаги Командора.

- 2 млн руб с Михаила Мишустина.

- ИИ Настоящий – залог развития и процветания Еврейской АО.

- 1 млн руб с Владимира Путина.

- Спецоперация «Байкал, или Южный поток».

- Владимир Зеленский, чёрная красавица и король Карл XVI Густав.

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