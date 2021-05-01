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Время в 21:00 01.05.2021

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Время в 21:00 01.05.2021
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Время в 21:00 (1 Мая 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 2 Мая 2021

Смотрите в этом выпуске: в Иерусалиме в Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь; в храмах по всей России идут пасхальные богослужения; в Москве литургию возглавит патриарх Кирилл, ее покажет Первый канал; что меняется в жизни россиян - законы, которые подписал президент; в Индию доставлена первая партия "Спутника V"; Александра Трусова уходит из группы Евгения Плющенко; в Москве стартовал финал международного конкурса молодых пианистов под руководством Дениса Мацуева.

 

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