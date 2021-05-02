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Дождь. «Это маленькая война»: Аркадий Дубнов о конфликте на границе Киргизии и Таджикистана 02.05.2021

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Телеканал Дождь 02.05.2021. «Это маленькая война»: Аркадий Дубнов о конфликте на границе Киргизии и Таджикистана
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Телеканал Дождь - «Это маленькая война»: Аркадий Дубнов о конфликте на границе Киргизии и Таджикистана (2 Мая 2021)

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Опубликовано: 2 Мая 2021

Перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана прекратились, об этом сегодня рассказали в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии. 28 апреля между пограничниками двух стран произошла стычка из-за установки Таджикистаном видеокамер на одном из участков границы. Местные пограничники потребовали перестать устанавливать видеокамеры и около 150 человек забросали друг друга камнями. 29 апреля начался вооруженный конфликт, который привел к гибели десятков людей. Так с киргизской стороны пострадали 154 человека, 31 погиб. Сегодня и завтра в Киргизии дни траура. Обсудили, что произошло на границе двух стран с политологом Аркадием Дубновым.

 

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