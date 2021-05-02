Массовое убийство людей в Одессе 2 мая 2014 года стало спусковым крючком гражданской войны на территории государства Украина. Когда события покатились к военному противостоянию, он отложил в сторону работу и отправился на войну. Он – это серб. Известный на Донбассе снайпер Деян Берич. Сегодня он стал писателем и гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски».



Деян Берич человек уникальный и легендарный. Он прошел три войны. Число его ранений и контузий, превышает два десятка. При этом он стал одним из самых эффективных снайперов армии ДНР, асом противоснайперской борьбы. Американский режиссёр русского происхождения Ольга Шехтер даже сняла про него фильм «Война снайпера».

Война в родной Югославии начиналась на его глазах. Точно также, как началась война на Украине. Именно поэтому Деян Берич открыто говорит, что автор и сценарист этой войны один и тот же. Почерк одинаковый!

• Почему Деян Берич отправился защищать русских на Донбассе?

• Почему он не считал нужным на линии соприкосновения не только стрелять в каждую цель, но даже часто намеренно «пугал» и «отпускал» даже снайперов украинской армии?

• Какие эмоции испытывает снайпер на позиции?

• Может ли снайпер не видеть в кого стреляет, и случайно застрелить пожилого человека, как это недавно случилось на Донбассе, где снайпер ВСУ убил 73-летнего деда?

• Откуда на Донбассе появились финские снайперы и что с ними стало?

• Участие иностранцев с «той» стороны на Донбассе носит отнюдь не единичный характер. В одном из интервью Деян рассказывал: «В Дебальцево даже арестовали американских офицеров. Но потом пришёл приказ сверху их отпустить. Однажды мы столкнулись с группой иностранных наёмников. Была информация, что это граждане Германии и США. Я не знаю, кто из них кем являлся. Это были вооружённые враги. Они в прицеле все одинаковые. Они расстреливали Горловку, били по гражданским. Мы их «отработали».

• Как смех и шутка помогают на войне и спасают жизнь?

• Как он решил написать книгу о войне в Югославии и почему так и не дописал книгу о войне на Донбассе?

• Почему Деян Берич считает, что «минские соглашения — очень хорошая вещь».

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