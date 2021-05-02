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Политическая Россия. Россия устроила Западу проверку на вшивость в Чёрном море 02.05.2021

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Политическая Россия 02.05.2021. Россия устроила Западу проверку на вшивость в Чёрном море
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Политическая Россия - Россия устроила Западу проверку на вшивость в Чёрном море (2 Мая 2021)

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Опубликовано: 2 Мая 2021

Откровенную «проверку на вшивость» устроила Россия заклятым западным «партнёрам» в Чёрном море. С вечера 24 апреля иностранным кораблям запретили появляться в трёх районах, прилегающих к берегам Крыма. Причём срок названного запрета – полугодичный. Сделав это, российское государство спокойно выслушивает возмущённый вой и ждёт, осмелятся ли американцы или их лакеи нарушить запрет.

 

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