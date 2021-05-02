"Маразм крепчал": Байден пригрозил санкциями против НАТО за покупку оружия у Путина

В чем разница между Украиной и США: история вопроса. Николай Стариков

Откровенную «проверку на вшивость» устроила Россия заклятым западным «партнёрам» в Чёрном море. С вечера 24 апреля иностранным кораблям запретили появляться в трёх районах, прилегающих к берегам Крыма. Причём срок названного запрета – полугодичный. Сделав это, российское государство спокойно выслушивает возмущённый вой и ждёт, осмелятся ли американцы или их лакеи нарушить запрет.

Смотрите онлайн Политическая Россия Россия устроила Западу проверку на вшивость в Чёрном море (2 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.