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Дождь. «Самарская бабушка права». Аналитик о падении доходов россиян и социальной политике Путина 02.05.2021

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Телеканал Дождь 02.05.2021. «Самарская бабушка права». Аналитик о падении доходов россиян и социальной политике Путина
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Телеканал Дождь - «Самарская бабушка права». Аналитик о падении доходов россиян и социальной политике Путина (2 Мая 2021)

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Опубликовано: 2 Мая 2021

Реальные располагаемые доходы граждан России упали в первом квартале на 3,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

 

По итогам прошлого года показатель сократился на 3%, что произошло на фоне пандемии коронавируса и сопутствующих ограничений. В 2019 году реальные располагаемые доходы (то есть доходы граждан за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) выросли, но лишь на 1%.

 

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