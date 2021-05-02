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Реальные располагаемые доходы граждан России упали в первом квартале на 3,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По итогам прошлого года показатель сократился на 3%, что произошло на фоне пандемии коронавируса и сопутствующих ограничений. В 2019 году реальные располагаемые доходы (то есть доходы граждан за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) выросли, но лишь на 1%.

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