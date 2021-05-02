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Дождь. Как страны G7 хотят бороться с российской пропагандой 02.05.2021

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Телеканал Дождь 02.05.2021. Как страны G7 хотят бороться с российской пропагандой
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Телеканал Дождь - Как страны G7 хотят бороться с российской пропагандой (2 Мая 2021)

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Опубликовано: 2 Мая 2021

Страны «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) рассмотрят предложение разработать механизм «быстрого реагирования» для противодействия «российской пропаганде и дезинформации». Об этом сообщил агентству Reuters министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

 

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