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Страны «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) рассмотрят предложение разработать механизм «быстрого реагирования» для противодействия «российской пропаганде и дезинформации». Об этом сообщил агентству Reuters министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

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