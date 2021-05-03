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Дождь. «Новая война санкций». Как страны G7 будут бороться с «российской пропагандой» 03.05.2021

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Телеканал Дождь 03.05.2021. «Новая война санкций». Как страны G7 будут бороться с «российской пропагандой»
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Телеканал Дождь - «Новая война санкций». Как страны G7 будут бороться с «российской пропагандой» (3 Мая 2021)

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Опубликовано: 3 Мая 2021

Встреча министров стран – членов «Большой семерки» еще не успела начаться, как появились первые заявления западных дипломатов по поводу России. 2 мая глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб рассказал агентству Reuters, что G7 должен выработать механизм по противодействию российской дезинформации.

 

Британский Форин офис уже выделил дополнительно 8 миллионов фунтов стерлингов на международные сервисы Би-би-си. Ранее бороться с фейк ньюс призывал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

 

Его возмутило, что российские провластные СМИ якобы утверждали, что прививка западными вакцинами может превратить человека в обезьяну. С такими обвинениями не согласились в российском МИД. Как отличить пропаганду от достоверной информации? Обсудили это с сооснователем сервиса Fakecheck.ru Максимом Товкайло.

 

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