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«Полицейским хотелось, чтобы мы доиграли»: как срывали премьеру спектакля о протестах в Беларуси

Встреча министров стран – членов «Большой семерки» еще не успела начаться, как появились первые заявления западных дипломатов по поводу России. 2 мая глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб рассказал агентству Reuters, что G7 должен выработать механизм по противодействию российской дезинформации.

Британский Форин офис уже выделил дополнительно 8 миллионов фунтов стерлингов на международные сервисы Би-би-си. Ранее бороться с фейк ньюс призывал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Его возмутило, что российские провластные СМИ якобы утверждали, что прививка западными вакцинами может превратить человека в обезьяну. С такими обвинениями не согласились в российском МИД. Как отличить пропаганду от достоверной информации? Обсудили это с сооснователем сервиса Fakecheck.ru Максимом Товкайло.

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