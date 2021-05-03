Дмитрий Гордон - О регулярной ошибке Зеленского, проповеди Путина и фейковой России (3 Мая 2021)
Опубликовано: 3 Мая 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
Шоколад "Гордонка", шампанское "Гордон Периньон" и другие подарки Соловьеву. Пародия Юрия Великого
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Фрагмент программы Наташи Влащенко "Хард" на канале "Украина 24" с участием Дмитрия Гордона.
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