Проблемы, с которыми столкнулся мир, не связаны ни с вирусом, ни с конкретной личностью, ни с заговором ГРУППЫ бессовестных личностей, ни с гневом Провидения. Путин, Байден, Эрдоган, Зеленский, Лукашенко, Макрон, Мадуро, Си Цзиньпин, Болсонару, Моди - все они не настолько могущественны, чтобы даже сообща испортить жизнь миллиардам людей. Каждая из царственных физиономий - щепка в потоке истории, фиговый листочек. За ними - истинная, математическая, материальная, а не духовная причина: глобальный кризис капиталистической системы.

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