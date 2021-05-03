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Константин Сёмин. Рычание Ягнят. АгитПроп 03.05.2021

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Константин Сёмин 03.05.2021. Рычание Ягнят. АгитПроп
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Константин Сёмин - Рычание Ягнят. АгитПроп (3 Мая 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 3 Мая 2021

Проблемы, с которыми столкнулся мир, не связаны ни с вирусом, ни с конкретной личностью, ни с заговором ГРУППЫ бессовестных личностей, ни с гневом Провидения. Путин, Байден, Эрдоган, Зеленский, Лукашенко, Макрон, Мадуро, Си Цзиньпин, Болсонару, Моди - все они не настолько могущественны, чтобы даже сообща испортить жизнь миллиардам людей. Каждая из царственных физиономий - щепка в потоке истории, фиговый листочек. За ними - истинная, математическая, материальная, а не духовная причина: глобальный кризис капиталистической системы.

 

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