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Утренний разворот. Орехъ и Воробьева. Мелешенко. Егоров. Кравцова. Гиндилис 03.05.2021

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Утренний разворот 03.05.2021. Орехъ и Воробьева. Мелешенко. Егоров. Кравцова. Гиндилис
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Утренний разворот - Орехъ и Воробьева. Мелешенко. Егоров. Кравцова. Гиндилис (3 Мая 2021)

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Утренний разворот
Утренний разворот
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Опубликовано: 3 Мая 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер «Зелёный кот»

- Живой гвоздь. Александр Мелешко, адвокат 

- Сергей Гиндилис, режиссер.

 

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