Утренний разворот - Орехъ и Воробьева. Мелешенко. Егоров. Кравцова. Гиндилис (3 Мая 2021)
Опубликовано: 3 Мая 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Навальный: суд и новое дело. Умер ученый Кудрявцев. Репетиция парада 30.04.2021
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- Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер «Зелёный кот»
- Живой гвоздь. Александр Мелешко, адвокат
- Сергей Гиндилис, режиссер.
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