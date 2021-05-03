«Полицейским хотелось, чтобы мы доиграли»: как срывали премьеру спектакля о протестах в Беларуси

Гость нового выпуска программы «И так далее» — политолог, социолог и журналист Константин Гаазе. Он рассказал о том, как возвращение Алексея Навального в Россию изменило внешне- и внутриполитические планы правительства, что стало причиной деэскалации военной активности на границе с Украиной, и почему политические репрессии не ослабнут после выборов в Госдуму.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Константин Гаазе о войне с Украиной, политических репрессиях и обмене Навального (3 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.