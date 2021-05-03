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Дождь. Константин Гаазе о войне с Украиной, политических репрессиях и обмене Навального 03.05.2021

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Телеканал Дождь 03.05.2021. Константин Гаазе о войне с Украиной, политических репрессиях и обмене Навального
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Телеканал Дождь - Константин Гаазе о войне с Украиной, политических репрессиях и обмене Навального (3 Мая 2021)

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Опубликовано: 3 Мая 2021

Гость нового выпуска программы «И так далее» — политолог, социолог и журналист Константин Гаазе. Он рассказал о том, как возвращение Алексея Навального в Россию изменило внешне- и внутриполитические планы правительства, что стало причиной деэскалации военной активности на границе с Украиной, и почему политические репрессии не ослабнут после выборов в Госдуму.

 

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