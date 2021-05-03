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Политическая Россия. Моргенштерн наступил на грабли с трезубцем 03.05.2021

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Политическая Россия 03.05.2021. Моргенштерн наступил на грабли с трезубцем
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Политическая Россия - Моргенштерн наступил на грабли с трезубцем (3 Мая 2021)

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Опубликовано: 3 Мая 2021

На грабли, рукоять которых украшена цеевропейским трезубцем, вслед за другими российскими креаклами наступил хайпожор Моргенштерн. Ранее скандальный пропагандист проституции и наркотизации запланировал концерты на Украине. Однако евроукры нанесли ему удар по кошельку, признав Моргенштерна «угрозой нацбезопасности». С таким определением хайпожора ни на какую Украину не впустят, а значит – плакали его денежки.

 

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