В чем разница между Украиной и США: история вопроса. Николай Стариков

На грабли, рукоять которых украшена цеевропейским трезубцем, вслед за другими российскими креаклами наступил хайпожор Моргенштерн. Ранее скандальный пропагандист проституции и наркотизации запланировал концерты на Украине. Однако евроукры нанесли ему удар по кошельку, признав Моргенштерна «угрозой нацбезопасности». С таким определением хайпожора ни на какую Украину не впустят, а значит – плакали его денежки.

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