Время покажет. Европейские принципы и Россия

Время покажет. Европарламент против России

Сергей Михеев. Наступило время, когда будут приниматься важные смысловые решения

В настоящее время в Восточной Европе наблюдается особый накал антироссийских настроений. И эту оголтелую антирусскую пропаганду не остановить обычными дипломатическими методами. Только военный путь, только жесткий ответ России, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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