Видео - Вечер с Соловьевым. Жириновский: антирусскую пропаганду остановит только военный путь (3 Мая 2021)
Опубликовано: 3 Мая 2021
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В настоящее время в Восточной Европе наблюдается особый накал антироссийских настроений. И эту оголтелую антирусскую пропаганду не остановить обычными дипломатическими методами. Только военный путь, только жесткий ответ России, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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