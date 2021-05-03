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Вечер с Соловьевым. Жириновский: антирусскую пропаганду остановит только военный путь 03.05.2021

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Видео 03.05.2021. Вечер с Соловьевым. Жириновский: антирусскую пропаганду остановит только военный путь
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Видео - Вечер с Соловьевым. Жириновский: антирусскую пропаганду остановит только военный путь (3 Мая 2021)

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Опубликовано: 3 Мая 2021

В настоящее время в Восточной Европе наблюдается особый накал антироссийских настроений. И эту оголтелую антирусскую пропаганду не остановить обычными дипломатическими методами. Только военный путь, только жесткий ответ России, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

 

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