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Вечер с Соловьевым. Зеленский хочет привлечь к решению конфликта в Донбассе своих подельников 03.05.2021

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Видео 03.05.2021. Вечер с Соловьевым. Зеленский хочет привлечь к решению конфликта в Донбассе своих подельников
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Видео - Вечер с Соловьевым. Зеленский хочет привлечь к решению конфликта в Донбассе своих подельников (3 Мая 2021)

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Опубликовано: 3 Мая 2021

Зеленский мечтает привлечь к решению гражданского конфликта на Украине три страны – Канаду, Великобританию и США, участие которых, на первый взгляд, совершенно алогично. Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" объяснил, что объединяет эти страны в решении донбасского конфликта. "Все они имеют непосредственное участие в подготовке ВСУ, поставках оружия, по сути являясь соучастниками этой войны на стороне Украины", – отметил эксперт.

 

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