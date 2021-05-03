Сергей Михеев. Наступило время, когда будут приниматься важные смысловые решения

Зеленский мечтает привлечь к решению гражданского конфликта на Украине три страны – Канаду, Великобританию и США, участие которых, на первый взгляд, совершенно алогично. Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" объяснил, что объединяет эти страны в решении донбасского конфликта. "Все они имеют непосредственное участие в подготовке ВСУ, поставках оружия, по сути являясь соучастниками этой войны на стороне Украины", – отметил эксперт.

Смотрите онлайн Видео Вечер с Соловьевым. Зеленский хочет привлечь к решению конфликта в Донбассе своих подельников (3 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.