Телеканал Дождь - Слежка за журналистами. В Беларуси запретят читать «экстремистские» телеграм-каналы. Лесные пожары (3 Мая 2021)
Опубликовано: 3 Мая 2021
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Редактор «Важных историй» и бывший журналист «Новой газеты» Роман Анин рассказал, что в 2016 году следователи по уголовному делу, возбужденному из-за его статьи, несколько раз продлевали сроки по делу, чтобы иметь легальную возможность прослушивать телефоны журналистов.
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