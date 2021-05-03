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Дождь. Слежка за журналистами. В Беларуси запретят читать «экстремистские» телеграм-каналы. Лесные пожары 03.05.2021

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Телеканал Дождь 03.05.2021. Слежка за журналистами. В Беларуси запретят читать «экстремистские» телеграм-каналы. Лесные пожары
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Телеканал Дождь - Слежка за журналистами. В Беларуси запретят читать «экстремистские» телеграм-каналы. Лесные пожары (3 Мая 2021)

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Дождь
Дождь
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Опубликовано: 3 Мая 2021

Редактор «Важных историй» и бывший журналист «Новой газеты» Роман Анин рассказал, что в 2016 году следователи по уголовному делу, возбужденному из-за его статьи, несколько раз продлевали сроки по делу, чтобы иметь легальную возможность прослушивать телефоны журналистов.

 

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Комментариев: 1
Когда же
3 Мая 2021, 15:23
Вас - агентов иностранных разведок закроют!
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