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Редактор «Важных историй» и бывший журналист «Новой газеты» Роман Анин рассказал, что в 2016 году следователи по уголовному делу, возбужденному из-за его статьи, несколько раз продлевали сроки по делу, чтобы иметь легальную возможность прослушивать телефоны журналистов.

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