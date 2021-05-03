В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», речь зашла об Украине, нынешнее руководство которой тешит себя иллюзиями, что его примут в «мировое сообщество». На самом же деле США, похлопывая Зеленского по плечу, используют Украину в гибридной войне против России.

Смотрите онлайн Николай Стариков Почему Украина – не США и никогда ими не станет (3 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.