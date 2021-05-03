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Николай Стариков. Почему Украина – не США и никогда ими не станет 03.05.2021

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Николай Стариков 03.05.2021. Почему Украина – не США и никогда ими не станет
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Николай Стариков - Почему Украина – не США и никогда ими не станет (3 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 3 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», речь зашла об Украине, нынешнее руководство которой тешит себя иллюзиями, что его примут в «мировое сообщество». На самом же деле США, похлопывая Зеленского по плечу, используют Украину в гибридной войне против России.

 

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