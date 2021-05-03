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НАШ. Марафон. Годовщина событий 2 мая в Одессе. Визит Зеленского в Польшу 03.05.2021

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НАШ 03.05.2021. Марафон. Годовщина событий 2 мая в Одессе. Визит Зеленского в Польшу
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НАШ - Марафон. Годовщина событий 2 мая в Одессе. Визит Зеленского в Польшу (3 Мая 2021)

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Опубликовано: 3 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

 
ЧАСТИНА 1 Аналітичний огляд найважливіших подій дня

ЧАСТИНА 2 
– Олег Старіков, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці 
– Ростислав Балабан, кандидат політичних наук 
– Олександр Кочетков, політичний аналітик
– Олексій Буряченко, кандидат політичних наук 

ЧАСТИНА 3
 – Олександр Долженков, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.

 

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