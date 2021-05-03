Важливе. Марш за СС. Тарифи в Украине. Питин и Зеленский

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.



ЧАСТИНА 1 Аналітичний огляд найважливіших подій дня

ЧАСТИНА 2

– Олег Старіков, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці

– Ростислав Балабан, кандидат політичних наук

– Олександр Кочетков, політичний аналітик

– Олексій Буряченко, кандидат політичних наук

ЧАСТИНА 3

– Олександр Долженков, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Годовщина событий 2 мая в Одессе. Визит Зеленского в Польшу (3 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.