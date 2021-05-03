На переговоры с Путиным в Москву я отправил бы Пальчевского, Арестовича и Тищенко

Зачем Путину Киев. Что будет на переговорах Путина с Зеленским. Чего хочет Путин

Шоколад "Гордонка", шампанское "Гордон Периньон" и другие подарки Соловьеву. Пародия Юрия Великого

О регулярной ошибке Зеленского, проповеди Путина и фейковой России

Фрагмент программы "Время Голованова" на канале "Украина 24", где Дмитрий Гордон был приглашенным гостем.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон О конфетах "Гордон в шоколаде", Нагиеве, обострении Пальчевского, взрыве боеприпасов в Чехии (3 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.