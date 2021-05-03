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Политическая Россия. Bloomberg: "Россия всерьез избавляется от доллара" 03.05.2021

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Политическая Россия 03.05.2021. Bloomberg: "Россия всерьез избавляется от доллара"
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Политическая Россия - Bloomberg: "Россия всерьез избавляется от доллара" (3 Мая 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 3 Мая 2021

Центробанк России опубликовал инфографику, на которой показано, что в прошлом году доля доллара во внешних расчетах РФ впервые оказалась ниже 50 процентов. Это продолжение политики дедолларизации, проводимой российскими властями - до этого ЦБ рекордно снизил вложения в американские ценные бумаги. Но не все так безоблачно: доля доллара в мировой экономике продолжает расти, несмотря на то, что доля США в мировом производстве - падает.

 

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