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Дождь. «Закона не существует, есть всевластие силовиков». Белорусов решили наказывать за телеграм-каналы 03.05.2021

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Телеканал Дождь 03.05.2021. «Закона не существует, есть всевластие силовиков». Белорусов решили наказывать за телеграм-каналы
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Телеканал Дождь - «Закона не существует, есть всевластие силовиков». Белорусов решили наказывать за телеграм-каналы (3 Мая 2021)

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Опубликовано: 3 Мая 2021

В Беларуси Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД заявило, что за подписку на телеграм-каналы, признанные экстремистскими, граждан будут привлекать к административной ответственности. Ведомство также опубликовало список из 40 телеграм-каналов, которые признаны экстремистскими. В реестр входят большинство оппозиционных ресурсов, включая NEXTA. Обсудили тему с Игорем Ильяшем, политическим обозревателем, журналистом телеканала «Белсат».

 

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