«Новая война санкций». Как страны G7 будут бороться с «российской пропагандой»

Константин Гаазе о войне с Украиной, политических репрессиях и обмене Навального

В Беларуси Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД заявило, что за подписку на телеграм-каналы, признанные экстремистскими, граждан будут привлекать к административной ответственности. Ведомство также опубликовало список из 40 телеграм-каналов, которые признаны экстремистскими. В реестр входят большинство оппозиционных ресурсов, включая NEXTA. Обсудили тему с Игорем Ильяшем, политическим обозревателем, журналистом телеканала «Белсат».

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