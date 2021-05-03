Телеканал Дождь - «Закона не существует, есть всевластие силовиков». Белорусов решили наказывать за телеграм-каналы (3 Мая 2021)
Опубликовано: 3 Мая 2021
Слежка за журналистами. В Беларуси запретят читать «экстремистские» телеграм-каналы. Лесные пожары
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В Беларуси Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД заявило, что за подписку на телеграм-каналы, признанные экстремистскими, граждан будут привлекать к административной ответственности. Ведомство также опубликовало список из 40 телеграм-каналов, которые признаны экстремистскими. В реестр входят большинство оппозиционных ресурсов, включая NEXTA. Обсудили тему с Игорем Ильяшем, политическим обозревателем, журналистом телеканала «Белсат».
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