Марафон. Годовщина событий 2 мая в Одессе. Визит Зеленского в Польшу

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

— Євген Червоненко, Міністр транспорту та зв'язку 2005 р., народний депутат України IV скликання

— Олена Бондаренко, народний депутат України V-VII скл.

— Сергій Биков, політичний консультант

— Анатолій Бурміч, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

— Сергій Хлань, народний депутат України VIII скл.

— Микола Давидюк, політолог

— Марина Ставнійчук, заслужений юрист України

Обговорювана тема — 2 травня 2014. Одеса

Хто винен? Коли будуть відповіді? Чи зацікавлена влада у справедливості? Історії людей, які були в той день у будинку профспілок.

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