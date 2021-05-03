НАШ - Важливе. Трагедия в Одессе: хто виноват и где ответы (3 Мая 2021)
Опубликовано: 3 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
— Євген Червоненко, Міністр транспорту та зв'язку 2005 р., народний депутат України IV скликання
— Олена Бондаренко, народний депутат України V-VII скл.
— Сергій Биков, політичний консультант
— Анатолій Бурміч, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
— Сергій Хлань, народний депутат України VIII скл.
— Микола Давидюк, політолог
— Марина Ставнійчук, заслужений юрист України
Обговорювана тема — 2 травня 2014. Одеса
Хто винен? Коли будуть відповіді? Чи зацікавлена влада у справедливості? Історії людей, які були в той день у будинку профспілок.
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