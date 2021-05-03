Соловьёв LIVE - Хроника распада. Как умирал СССР. Часть 2. Новоогарёвские соглашения. Спецпроект (3 Мая 2021)
Опубликовано: 3 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Раскол в ФБК. «Болезнь» Навального. Как обманывают Алексея? Противостояние с Западом. Спецэфир
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Авторский проект Армена Гаспаряна — «Хроника распада».
В нашей серии документальных фильмов рассказываем о распаде СССР. Во второй серии расскажем о попытке подписания нового союзного договора, также известные, как «Новоогарёвские соглашения».
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