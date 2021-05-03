Раскол в ФБК. «Болезнь» Навального. Как обманывают Алексея? Противостояние с Западом. Спецэфир

Волков списал и слил Навального. Действия сторонников привели к расколу между оппозицией

Авторский проект Армена Гаспаряна — «Хроника распада».

В нашей серии документальных фильмов рассказываем о распаде СССР. Во второй серии расскажем о попытке подписания нового союзного договора, также известные, как «Новоогарёвские соглашения».

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Хроника распада. Как умирал СССР. Часть 2. Новоогарёвские соглашения. Спецпроект (3 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.