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Константин Сёмин. Клеймо Неудачника. Письма 03.05.2021

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Константин Сёмин 03.05.2021. Клеймо Неудачника. Письма
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Константин Сёмин - Клеймо Неудачника. Письма (3 Мая 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 3 Мая 2021

Я хочу рассказать о работе в геологоразведке. Мы работаем вахтовым методом в условиях  неблагоприятного климата и  вредного производства, где постоянная вибрация, шум и  выхлопные газы.  Однако  «официально» - это называется «командировка». А это значит ни о какой пенсии по полевому стажу и  условиям крайнего севера не может быть и речи. Ведь это документально нигде не отражается.

 

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Комментариев: 1
Ивар
3 Мая 2021, 20:25
Так чего сидишь в ящике !? В перед на завод !
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