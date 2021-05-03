Я хочу рассказать о работе в геологоразведке. Мы работаем вахтовым методом в условиях неблагоприятного климата и вредного производства, где постоянная вибрация, шум и выхлопные газы. Однако «официально» - это называется «командировка». А это значит ни о какой пенсии по полевому стажу и условиям крайнего севера не может быть и речи. Ведь это документально нигде не отражается.

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