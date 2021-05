Трое российских бизнесменов и компания «Роснефть» подали иски о клевете против британского издательства HarperCollins, которое опубликовало книгу «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад».

Об этом сообщает Financial Times. С исками в суд обратились Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский. Автор книги «Люди Путина» (Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Turned on the West) — бывший московский корреспондент Financial Times Кэтрин Белтон. Книга была опубликована в Великобритании весной 2020 года. Ранее в суд на издательство и Белтон подал российский миллиардер и владелец «Челси» Роман Абрамович из-за «ложных и клеветнических заявлений».

В городе Дагестанские Огни демонтировали открытый 29 апреля бюст Иосифу Сталину. Перед этим памятник вызвал неоднозначную реакцию у жителей региона – из-за причастности советского вождя к массовым репрессиям, в том числе депортации народов Кавказа.

Праймериз «Единой России» пройдут с 24 по 30 мая. 1 июня подведут их итоги, после этого кандидатов в Госдуму должен утвердить съезд партии.

