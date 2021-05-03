Важливе. Трагедия в Одессе: хто виноват и где ответы

В эфире телеканала НАШ — ток-шоу "МЕЖА" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.

Гости студии:

— Кость Бондаренко, политолог

— Юрий Молчанов, медиа эксперт, журналист

— Владимир Цыбулько, политолог

— Юрий Кармазин, народный депутат Украины II, III, IV, VI созывов

— Светлана Крюкова, заместитель главного редактора Страна.UA

— Евгений Червоненко, министр транспорта и связи 2005г, Народный депутат Украины IV созыва

Обсуждаемая тема — 2 мая 2014. Одесса

Кто виноват? Когда будут ответы? Заинтересована ли власть в справедливости? Истории людей, которые были в тот день в доме профсоюзов.

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