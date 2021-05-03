НАШ - "Межа". Годовщина трагедии в Одессе 2 мая 2014. Кто и когда ответит (3 Мая 2021)
Опубликовано: 3 Мая 2021
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В эфире телеканала НАШ — ток-шоу "МЕЖА" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.
Гости студии:
— Кость Бондаренко, политолог
— Юрий Молчанов, медиа эксперт, журналист
— Владимир Цыбулько, политолог
— Юрий Кармазин, народный депутат Украины II, III, IV, VI созывов
— Светлана Крюкова, заместитель главного редактора Страна.UA
— Евгений Червоненко, министр транспорта и связи 2005г, Народный депутат Украины IV созыва
Обсуждаемая тема — 2 мая 2014. Одесса
Кто виноват? Когда будут ответы? Заинтересована ли власть в справедливости? Истории людей, которые были в тот день в доме профсоюзов.
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