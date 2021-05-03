Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время в 21:00 03.05.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время в 21:00
Время в 21:00 03.05.2021
03.05.2021 02.05.2021 01.05.2021 30.04.2021 29.04.2021 28.04.2021 27.04.2021 26.04.2021 25.04.2021 24.04.2021
Еще

Время в 21:00 (3 Мая 2021)

20 просмотров
1
0
Поделиться
Время в 21:00
Время в 21:00
Подписаться

Опубликовано: 4 Мая 2021

Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию; авиарейс из Москвы в Пекин превратился в три недели испытаний для оператора Первого канала; в Чеченской республике росгвардейцы провели для 96-летнего фронтовика парад прямо у него во дворе; в России за сутки выявили менее 8,5 тысяч новых случаев коронавируса; телеканал "Победа" ждет свидетельств тех, кто видел ВОВ; юбилейный Пасхальный фестиваль отрылся в Москве; правила шашлыка: где жарить можно, а где лучше и не думать; красочное шоу состоялось в ночном небе над Невой.

 

Смотрите онлайн Время в 21:00 (3 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу