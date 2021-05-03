Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию; авиарейс из Москвы в Пекин превратился в три недели испытаний для оператора Первого канала; в Чеченской республике росгвардейцы провели для 96-летнего фронтовика парад прямо у него во дворе; в России за сутки выявили менее 8,5 тысяч новых случаев коронавируса; телеканал "Победа" ждет свидетельств тех, кто видел ВОВ; юбилейный Пасхальный фестиваль отрылся в Москве; правила шашлыка: где жарить можно, а где лучше и не думать; красочное шоу состоялось в ночном небе над Невой.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (3 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.