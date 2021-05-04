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Утренний разворот. Орехъ и Воробьева. Живой гвоздь - Роман Анин 04.05.2021

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Утренний разворот 04.05.2021. Орехъ и Воробьева. Живой гвоздь - Роман Анин
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Утренний разворот - Орехъ и Воробьева. Живой гвоздь - Роман Анин (4 Мая 2021)

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Утренний разворот
Утренний разворот
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Опубликовано: 4 Мая 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Анжелика Егоровна Глазкова, супруга Николая Платошкина

- Андрей Вадимович Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам

- Давид Канкия,  член Совета движения "Голос"

- Живой гвоздь. Роман Анин, главный редактор интернет-издания «Важные истории»

- Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала “Безвольные каменщики”.

 

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