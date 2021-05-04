Утренний разворот - Орехъ и Воробьева. Живой гвоздь - Роман Анин (4 Мая 2021)
Опубликовано: 4 Мая 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Навальный: суд и новое дело. Умер ученый Кудрявцев. Репетиция парада 30.04.2021
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- Анжелика Егоровна Глазкова, супруга Николая Платошкина
- Андрей Вадимович Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам
- Давид Канкия, член Совета движения "Голос"
- Живой гвоздь. Роман Анин, главный редактор интернет-издания «Важные истории»
- Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала “Безвольные каменщики”.
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