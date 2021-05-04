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Дождь. «Его имя больно бьет по страшнейшим ранам кавказских народов»: в Дагестане снесли бюст Сталина 04.05.2021

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Телеканал Дождь 04.05.2021. «Его имя больно бьет по страшнейшим ранам кавказских народов»: в Дагестане снесли бюст Сталина
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Телеканал Дождь - «Его имя больно бьет по страшнейшим ранам кавказских народов»: в Дагестане снесли бюст Сталина (4 Мая 2021)

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Опубликовано: 4 Мая 2021

29 апреля в городе Дагестанские Огни установили бюст Иосифа Сталина. Мероприятие проходило со всей торжественностью при участии главы города. Директор фонда поддержки гуманитарных инициатив «Альтаир», старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Руслан Курбанов снял бюст на камеру и опубликовал видео на своем YouTube-канале.

 

Ролик называется «Удар по чувствам репрессированных народов». Вскоре состоялся снос бюста Сталина, после чего в сети разгорелся скандал. Обсудили тему в эфире Дождя с Русланом Курбановым, сопредседателем Российского конгресса народов Кавказа.

 

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