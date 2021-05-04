Константин Гаазе о войне с Украиной, политических репрессиях и обмене Навального

Слежка за журналистами. В Беларуси запретят читать «экстремистские» телеграм-каналы. Лесные пожары

«Закона не существует, есть всевластие силовиков». Белорусов решили наказывать за телеграм-каналы

Олигархи против книги «Люди Путина». Снос бюста Сталина в Дагестане. Праймериз «Единой России»

29 апреля в городе Дагестанские Огни установили бюст Иосифа Сталина. Мероприятие проходило со всей торжественностью при участии главы города. Директор фонда поддержки гуманитарных инициатив «Альтаир», старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Руслан Курбанов снял бюст на камеру и опубликовал видео на своем YouTube-канале.

Ролик называется «Удар по чувствам репрессированных народов». Вскоре состоялся снос бюста Сталина, после чего в сети разгорелся скандал. Обсудили тему в эфире Дождя с Русланом Курбановым, сопредседателем Российского конгресса народов Кавказа.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Его имя больно бьет по страшнейшим ранам кавказских народов»: в Дагестане снесли бюст Сталина (4 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.