Шоколад "Гордонка", шампанское "Гордон Периньон" и другие подарки Соловьеву. Пародия Юрия Великого

О регулярной ошибке Зеленского, проповеди Путина и фейковой России

О конфетах "Гордон в шоколаде", Нагиеве, обострении Пальчевского, взрыве боеприпасов в Чехии

Фрагмент программы Анны Степанец и Владимира Полуева "Смотрящие" на телеканале "НАШ" с участием Дмитрия Гордона.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон О дебилах во власти. Под кого задуман закон об олигархах (4 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.