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Николай Стариков. Дом Профсоюзов в Одессе. Железный занавес США и последняя речь Дзержинского 04.05.2021

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Николай Стариков 04.05.2021. Дом Профсоюзов в Одессе. Железный занавес США и последняя речь Дзержинского
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Николай Стариков - Дом Профсоюзов в Одессе. Железный занавес США и последняя речь Дзержинского (4 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 4 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

- О седьмой годовщине трагедии в Одессе 
- Как США опускают железный занавес 
- Про последнюю речь Дзержинского 20 июня 1926 года 
- Зачем Медведеву 4 рабочих дня в неделю 
- Когда у России будет официальная идеология
- Чем было Всероссийское учредительное собрание 
- Зачем нужна идеология 
- Возможна ли ускоренная индустриализация без сталинских методов 
- Нужен ли налог на роскошь 
- Почему Россия - не колония США
- Как глобалисты продвигают инклюзивный капитализм 
- О плане «Русский миллиард» 
- Будут ли дальнейшие изменения в Конституции 
- Может ли Россия вернуть потерянные земли 
- Будет ли фальсификация итогов выборов в 2021 году 
- Что сейчас происходит в Молдавии 
- Какое оружие для уничтожения американских спутников есть у России 
- Как развивать экономику без национализации Центробанка.

 

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