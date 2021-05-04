Дмитрий Гордон - Илларионов: возможны ли санкции лично против Путина (4 Мая 2021)
Опубликовано: 4 Мая 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с известным российским экономистом, который в течении пяти с половиной лет был советником президента России Путина по экономической политике Андреем Илларионовым в программе "ГОРДОН" на "112 канале".
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