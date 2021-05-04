О регулярной ошибке Зеленского, проповеди Путина и фейковой России

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О дебилах во власти. Под кого задуман закон об олигархах

Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с известным российским экономистом, который в течении пяти с половиной лет был советником президента России Путина по экономической политике Андреем Илларионовым в программе "ГОРДОН" на "112 канале".

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