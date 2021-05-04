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Дмитрий Гордон. Илларионов: возможны ли санкции лично против Путина 04.05.2021

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Дмитрий Гордон 04.05.2021. Илларионов: возможны ли санкции лично против Путина
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Дмитрий Гордон - Илларионов: возможны ли санкции лично против Путина (4 Мая 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 4 Мая 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с известным российским экономистом, который в течении пяти с половиной лет был советником президента России Путина по экономической политике Андреем Илларионовым в программе "ГОРДОН" на "112 канале".

 

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