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Дождь. Укладку «Северного потока» приостановили по иску экологов 04.05.2021

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Телеканал Дождь 04.05.2021. Укладку «Северного потока» приостановили по иску экологов
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Телеканал Дождь - Укладку «Северного потока» приостановили по иску экологов (4 Мая 2021)

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Опубликовано: 4 Мая 2021

Действие разрешения на строительство «Северного потока 2» в экономической зоне Германии в Балтийском море приостановлено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH).

 

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