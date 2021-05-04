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Действие разрешения на строительство «Северного потока 2» в экономической зоне Германии в Балтийском море приостановлено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH).

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