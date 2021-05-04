НАШ - Марафон. Декоммунизация – становление нации или политика? Визит Блинкена и Нуланд (4 Мая 2021)
Опубликовано: 4 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.
ЧАСТИНА 1 Аналітичний огляд найважливіших подій дня
ЧАСТИНА 2
– Тарас Чорновіл, народний депутат попередніх скликань
– Сергій Крамаренко, політичний експерт
– Вікторія Гриб, народний депутат України, позафракційний
– Олександр Лазарєв, політолог
ЧАСТИНА 3
– Петро Симоненко, народний депутат України ІІ-VІІ скликань
Обговорювані теми:
– Декомунізація в Україні: Перейменування населених пунктів, вулиць та знесення пам'ятників;
– Разом з Блінкеном в Україну приїде Вікторія Нуланд;
– Блінкен заявив, що США та Велика Британія стурбовані діями РФ біля кордонів з Україною;
– Володимир Зеленський запросив Анджея Дуду на саміт «Кримської платформи».
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