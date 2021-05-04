Марафон. Годовщина событий 2 мая в Одессе. Визит Зеленского в Польшу

Важливе. Трагедия в Одессе: хто виноват и где ответы

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

ЧАСТИНА 1 Аналітичний огляд найважливіших подій дня

ЧАСТИНА 2

– Тарас Чорновіл, народний депутат попередніх скликань

– Сергій Крамаренко, політичний експерт

– Вікторія Гриб, народний депутат України, позафракційний

– Олександр Лазарєв, політолог

ЧАСТИНА 3

– Петро Симоненко, народний депутат України ІІ-VІІ скликань

Обговорювані теми:

– Декомунізація в Україні: Перейменування населених пунктів, вулиць та знесення пам'ятників;

– Разом з Блінкеном в Україну приїде Вікторія Нуланд;

– Блінкен заявив, що США та Велика Британія стурбовані діями РФ біля кордонів з Україною;

– Володимир Зеленський запросив Анджея Дуду на саміт «Кримської платформи».

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