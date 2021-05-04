Америка «встаёт на ноги», заявил президент США Джо Байден в своём обращении к конгрессменам. Казалось бы: если глава Белого дома сказал такое, то самое время задаться вопросом: «а в какой же позе Америка пребывала ранее?», заодно мощно пошутив о «вставании с колен». Однако светлоликая либерда хранит молчание на сей счёт, ибо Это Другое, Понимать Надо.

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