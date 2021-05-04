Перший Незалежний - Ток-шоу "Пульс". Американские гости в Украине: чего ожидать (4 Мая 2021)
Опубликовано: 4 Мая 2021
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Гость первой части: политический эксперт Владимир Кацман.
Гость второй части: политический консультант Руслан Бортник.
Гость третьей части: экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.
Гости студии: кандидат политических наук Алексей Буряченко, доктор юридических наук Виталий Журавский, политолог Александр Лазарев, нардеп от ОПЗЖ Юрий Павленко, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, политолог Владимир Цыбулько, политический аналитик Дмитрий Корнейчук, экс-нардеп Андрей Павловский.
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