Телеканал Дождь - 6 лет колонии сторонникам Тихановской в Беларуси. Заявления на силовиков после акции 21 апреля (4 Мая 2021)
Опубликовано: 4 Мая 2021
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Суд в Гомеле вынес обвинительный приговор четырем членам команды экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, они в совокупности получили 24,5 года лишения свободы, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Гомельской области республики.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, лишающий воинских званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств за «дискредитирующие поступки», сообщает государственное агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу администрации президента.
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