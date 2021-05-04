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Дождь. 6 лет колонии сторонникам Тихановской в Беларуси. Заявления на силовиков после акции 21 апреля 04.05.2021

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Телеканал Дождь 04.05.2021. 6 лет колонии сторонникам Тихановской в Беларуси. Заявления на силовиков после акции 21 апреля
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Телеканал Дождь - 6 лет колонии сторонникам Тихановской в Беларуси. Заявления на силовиков после акции 21 апреля (4 Мая 2021)

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Опубликовано: 4 Мая 2021

Суд в Гомеле вынес обвинительный приговор четырем членам команды экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, они в совокупности получили 24,5 года лишения свободы, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Гомельской области республики.


Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, лишающий воинских званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств за «дискредитирующие поступки», сообщает государственное агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

 

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