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Суд в Гомеле вынес обвинительный приговор четырем членам команды экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, они в совокупности получили 24,5 года лишения свободы, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Гомельской области республики.



Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, лишающий воинских званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств за «дискредитирующие поступки», сообщает государственное агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

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