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Дождь. Китайская пропаганда в российских государственных медиа: как и почему она там появляется 04.05.2021

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Телеканал Дождь 04.05.2021. Китайская пропаганда в российских государственных медиа: как и почему она там появляется
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Телеканал Дождь - Китайская пропаганда в российских государственных медиа: как и почему она там появляется (4 Мая 2021)

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Опубликовано: 4 Мая 2021

«Сорвана маска лицемерия с западных клеветников!» — статью с таким заголовком опубликовала 3 мая «Российская газета». Эту публикацию разместила международная пропагандистская организация «Медиакорпорация Китая». Она обращена к западным чиновникам и СМИ, которые обвиняют власти Китая в организации так называемых трудовых лагерей перевоспитания для мусульманского населения в Синьцзян Уйгурском автономном округе Китая.

 

Сотрудница швейного завода в этой статье говорит, что сама выбрала свою работу, никогда не подвергалась никакой дискриминации и недоумевает по поводу сообщений о трудовых лагерях в Китае. После бурного обсуждения этой статьи в соцсетях, где ее сравнили с советской пропагандой в газете «Правда», «Российская газета» поменяла заголовок. Теперь статья называется «Заявления Запада о „принудительном труде“ в Синьцзяне абсурдны», но ее содержание не изменилось. «Российская газета» — это официальный печатный орган Правительства России.

 

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