В этом выпуске:

- ЕС выразил протест постпреду Чижову за российский список “недружественных государств” и введенные против европейских чиновников санкции;

- Польский президент Дуда пообещал Зеленскому обсудить вступление Украины в НАТО на ближайшем саммите альянса;

- Индийская версия ковида окончательно вышла из-под контроля;

- С января смертность в России выросла почти на 27 процентов к прошлому году;

- Турция ужесточает локдаун с 7 мая;

- В США индекс потребительских цен вырос в марте на 0,6 процента - самый большой скачок за 13 лет;

- Немецкие экологи тормознули Северный поток-2;

- Люфтганза понесла убытки на миллиард евро за первый квартал и объявила об увольнении еще 10 000 сотрудников;

- Пандемия и санкции помогут Крыму побить советский рекорд посещаемости;

- Мьянма вкатывается в гражданскую войну, заявил постпред Китая при ООН;

- Министр иностранных дел Филиппин призвал Китай убираться “на хрен” из Южно-Китайского моря;

- Колумбия не может оправиться от первомая, когда мирные демонстрации были жестоко разогнаны властями.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Крым без мест. Байден и Моссад. Война в Европе. Галопом по Европам (4 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.