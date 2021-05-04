Марафон. Годовщина событий 2 мая в Одессе. Визит Зеленского в Польшу

Важливе. Трагедия в Одессе: хто виноват и где ответы

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

— Бужанський Максим, народний депутат України, фракція "Слуга народу";

— Лукаш Олена, заслужений юрист України

— Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)

— Доній Олесь, народний депутат України VI-VII скликання

— Ніцой Андрій, політолог

— Гайдай Валентин, політичний експерт

— Петровець Олег, політичний консультант.

Обговорювані теми:

— Декомунізація. 8 або 9 травня.;

— Що робити з щитом Батьківщини-матері;

— Робота інституту нацпам'яті;

— Перейменування міст і вулиць. Чи потрібна культурна децентралізація? Чи повинні бути загальні герої?

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