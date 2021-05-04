НАШ - Важливе. Декоммунизация. 9 или 8 мая (4 Мая 2021)
Опубликовано: 4 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
— Бужанський Максим, народний депутат України, фракція "Слуга народу";
— Лукаш Олена, заслужений юрист України
— Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)
— Доній Олесь, народний депутат України VI-VII скликання
— Ніцой Андрій, політолог
— Гайдай Валентин, політичний експерт
— Петровець Олег, політичний консультант.
Обговорювані теми:
— Декомунізація. 8 або 9 травня.;
— Що робити з щитом Батьківщини-матері;
— Робота інституту нацпам'яті;
— Перейменування міст і вулиць. Чи потрібна культурна децентралізація? Чи повинні бути загальні герої?
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