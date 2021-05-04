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Дождь. «Режим использует людей как заложников». Пресс-секретарь Тихановской о репрессивной стратегии власти 04.05.2021

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Телеканал Дождь 04.05.2021. «Режим использует людей как заложников». Пресс-секретарь Тихановской о репрессивной стратегии власти
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Телеканал Дождь - «Режим использует людей как заложников». Пресс-секретарь Тихановской о репрессивной стратегии власти (4 Мая 2021)

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Опубликовано: 4 Мая 2021

Доверенные лица Светланы Тихановской в Гомеле получили по шесть лет колонии. Их обвинили в подготовке к захвату зданий и массовым беспорядкам. Юрия Власова, Татьяну Каневскую, Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина задержали за несколько дней до президентских выборов. В доказательство их вины на слушании была представлена нарезанная видеозапись, на которой подсудимые вместе с Тихановской якобы обсуждали захват административных зданий. Вину никто из них не признал. На связи с Дождем — пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина. Обсудили с ней то, как ответит оппозиция на действия белорусских властей.

 

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