Важливе. Трагедия в Одессе: хто виноват и где ответы

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Обговорюємо альтернативу мінському формату та червоні лінії.

Гості студії:

– Чалий Олександр, дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України 2003-2004 рр;

– Грищенко Костянтин Іванович, екс-міністр закордонних справ (2003-2005, 2010-2012 рр);

– Ставнійчук Марина, заслужений юрист України;

– Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики;

– Якубін Олексій, політолог, кандидат політичних наук;

– Піскун Святослав Михайлович, генеральний прокурор України 2002-2003, 2005, 2007 рр., голова Союзу юристів України.

Обговорювані теми:

- Про зустріч Зеленського з Путіним;

- Які висновки має зробити Володимир Зеленський?

- Джо Байден розуміє що потрібно зустрітися з Путіним;

- Де відбудеться зустріч Путіна із Зеленським?

- Чим допоможе Зеленському діалог з Путіним?

- За кого будуть голосувати українці?

- Чи є у Зеленського шанс на другий термін?

- Коли можна буде повернути Донбас?

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