НАШ - "Черный квадрат". Альтернатива Минска. Красные линии Путина (4 Мая 2021)
Опубликовано: 4 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Обговорюємо альтернативу мінському формату та червоні лінії.
Гості студії:
– Чалий Олександр, дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України 2003-2004 рр;
– Грищенко Костянтин Іванович, екс-міністр закордонних справ (2003-2005, 2010-2012 рр);
– Ставнійчук Марина, заслужений юрист України;
– Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики;
– Якубін Олексій, політолог, кандидат політичних наук;
– Піскун Святослав Михайлович, генеральний прокурор України 2002-2003, 2005, 2007 рр., голова Союзу юристів України.
Обговорювані теми:
- Про зустріч Зеленського з Путіним;
- Які висновки має зробити Володимир Зеленський?
- Джо Байден розуміє що потрібно зустрітися з Путіним;
- Де відбудеться зустріч Путіна із Зеленським?
- Чим допоможе Зеленському діалог з Путіним?
- За кого будуть голосувати українці?
- Чи є у Зеленського шанс на другий термін?
- Коли можна буде повернути Донбас?
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