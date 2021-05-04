Смотрите в этом выпуске: при пожаре в московской гостинице два человека погибли; в столице все готово к ночной тренировке парада в честь Дня Победы; в Москву с победой вернулась Тамара Тансыккужина; в России 7 770 случаев коронавируса за сутки; в Индии 20 миллионов подтвержденных диагнозов COVID-19; в Мексике 27 человек погибли при обрушении метромоста; блокадный дневник Алексея Алексеевича Малыгина; слова благодарности ветеранам Великой Отечественной звучат по всей стране.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (4 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.